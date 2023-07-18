В "Динамо" рассказали о трансферных целях после прихода хоккеистов Гусева и Ожиганова

Алексей Сопин рассказал, что клуб ищет нападающего и защитника

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский хоккейный клуб "Динамо" не останавливает свою работу на трансферном рынке после прихода в команду защитника Игоря Ожиганова и нападающего Никиты Гусева. Об этом ТАСС во вторник рассказал спортивный директор московского клуба Алексей Сопин.

В понедельник "Динамо" объявило о подписании контракта до 2026 года с Ожигановым, перешедшим из СКА. Во вторник бело-голубые объявили о подписании однолетнего контракта с олимпийским чемпионом 2018 года, обладателем Кубка Гагарина Никитой Гусевым.

"Будем еще совершенствовать селекцию. Ищем нападающего и защитника", - сказал Сопин.

Ранее "Динамо" пополнилось защитником "Северстали" Даниилом Пыленковым, нападающими Седриком Пакеттом из минского "Динамо" и Артемом Ильенко из "Локомотива".