Ольховский считает, что теннисист Медведев не станет первой ракеткой мира по итогам сезона

Россиянин в мировом рейтинге занимает третье место

МОСКВА, 18 июля. Испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович показали на последних турнирах Большого шлема, что являются лидерами мирового тенниса, поэтому их никто не сдвинет с первых позиций в рейтинге. Такое мнение ТАСС во вторник высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Я не думаю, что в составе первой тройки будут серьезные изменения. На мой взгляд, Новак Джокович и Карлос Алькарас показали своей игрой на последних турнирах Большого шлема, что они являются лидерами мирового тенниса, - сказал Ольховский. - Я думаю, что их никто не обгонит. Что касается Медведева, у него есть отрыв от преследователей, но преследователи вполне могут его догнать, а если Алькарас и Джокович будут участвовать во всех крупных турнирах, то Даниилу будет сложно повторить результаты, которые он достиг весной, выйдя в финалы пяти турниров подряд".

По итогам Уимблдона Алькарас, выигравший турнир, остался на первом месте рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), набрав 9 675 очков. Джокович, вышедший в финал соревнований, находится на втором месте (8 795 очков). В текущем сезоне он выиграл Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Тройку лидеров рейтинга замыкает россиянин Даниил Медведев (6 520).