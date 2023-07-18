Олич считает, что футболист Марио Фернандес будет чувствовать себя в "Зените" как дома

Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан на один сезон

ТАСС, 18 июля. Защитник Марио Фернандес будет чувствовать себя в петербургском "Зените" как дома, поскольку футболисты в команде больше говорят по-португальски. Такое мнение высказал во вторник "Спорт-Экспрессу" бывший футболист и главный тренер ЦСКА хорват Ивица Олич.

В понедельник "Зенит" объявил о переходе Фернандеса. Контракт с игроком рассчитан на сезон с опцией продления еще на один год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА.

"Переход в "Зенит" - хороший трансфер, - сказал Олич. - У Марио большой опыт, если он не будет получать травмы, уверен, сможет еще два-три года отыграть на хорошем уровне и помочь "Зениту". Марио хочет выигрывать, пришел в команду, которая претендует на чемпионство каждый год. Это хорошая команда, там играет много бразильцев, при этом он будет в России".

"В "Зените" больше говорят на португальском, чем на русском, Марио будет там как дома. А с другой стороны, он очень хорошо знает российский футбол, ему не нужно время на адаптацию. Главное, чтобы не было травм, чтобы он хорошо подготовился, тогда сможет помочь "Зениту" своим опытом и качествами", - добавил Олич.

Фернандесу 32 года, в составе армейцев защитник принял участие в 329 матчах в различных турнирах, забив 11 голов и отдав 47 результативных передач. Вместе с московской командой он трижды выиграл чемпионат страны, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал суперкубок. 18 мая 2022 года защитник принял решение приостановить карьеру, 11 декабря было объявлено о его возвращении к выступлениям, он стал игроком "Интернасьонала". Позднее футболист расторг контракт с клубом, его арендное соглашение было рассчитано до конца 2023 года.

В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России. В общей сложности он провел за российскую национальную команду 33 матча, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи. На чемпионате мира 2018 года в России Фернандес принял участие в 5 играх, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.