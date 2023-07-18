РУСАДА с начала 2023 года ни разу не проверило на допинг фигуристку Валиеву

Агентство с начала года взяло пробу у 51 фигуриста

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые шесть месяцев 2023 года проверило на допинг 51 отечественного фигуриста, олимпийской чемпионки Камилы Валиевой среди них нет. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС со вторника.

В 2022 году Валиева была протестирована РУСАДА трижды (в июле, ноябре и декабре), она продолжает входить в пул тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), который ведет постоянный допинг-контроль за российской фигуристкой.

По три раза в 2023 году были проверены РУСАДА на допинг Аделия Петросян и Андрей Мозалев, по два - Софья Акатьева, Дмитрий Алиев, Алина Горбачева, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Дэвид Нарижный, Дарья Павлюченко, Александр Самарин, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева и Денис Ходыкин. 37 фигуристов, включая олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, прошли проверку один раз.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Она также является чемпионкой Европы 2022 года.

Коллегия Спортивного арбитражного суда, отвечающая за арбитражное разбирательство между РУСАДА, ISU, Всемирным антидопинговым агентством и Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года.