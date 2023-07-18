18 июля, 12:51,
обновлено 18 июля, 13:16
Олимпиада-2024 в Париже

В оргкомитете Олимпиады ожидают решение по участию россиян и белорусов не раньше сентября

EPA-EFE/ KIMIMASA MAYAMA
© EPA-EFE/ KIMIMASA MAYAMA

Ранее Международный олимпийский комитет отказался приглашать российских и белорусских спортсменов на соревнования в установленную дату

ТАСС, 18 июля. Решение по участию российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше сентября. Такое мнение высказал глава оргкомитета Игр в Париже Тони Эстанге, его комментарий во вторник приводит портал Inside the Games.

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"Я понял от Международного олимпийского комитета, что это решение будет принято не раньше сентября 2023 года, - сказал Эстанге. - Мы узнаем об этом к концу лета".

"Спортсмены должны принять участие в квалификационных соревнованиях. Как организационный комитет, мы будем рады атлетам, которые прошли квалификацию и участие которых подтвердили Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийских комитет. Со стороны Международного паралимпийского комитета еще нет точного решения, не знаю, будет ли оно принято в октябре на заседании оргкомитета", - добавил он.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Позднее МОК отказался приглашать россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже в установленную дату - 26 июля. 

Теги:
Олимпиада-2024 в Париже
© Информационное агентство ТАСС
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