МОК подтвердил, что не нашел оснований для наказания Исинбаевой

Комиссия МОК по этике считает, что двукратная олимпийская чемпионка не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Комиссия по этике Международного олимпийского комитета (МОК) не нашла оснований для применения санкций в отношении члена организации Елены Исинбаевой. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МОК.

"Как и в случае со спортсменами, статус членов МОК оценивался начиная с 24 февраля 2022 года. Комиссия МОК по этике полагает, что в течение этого периода госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине", - говорится в заявлении МОК.

В понедельник Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. Она отметила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала "номинальным".

Исинбаевой 41 год, она является двукратной победительницей Олимпийских игр в прыжках с шестом (2004, 2008). На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе и четырежды - чемпионаты мира в помещении. Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК в августе 2016 года на восьмилетний срок.