Свищев считает, что выплата компенсации фигуристами Дэвис и Смолкиным может стать примером

Депутат отметил, что механизмы и детали вопроса компенсаций еще будут прорабатываться

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Компенсация фигуристами Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным, выступающими в танцах на льду, затрат на их подготовку станет примером для других спортсменов, сменивших гражданство. Такое мнение ТАСС во вторник высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Во вторник стало известно, что представители Дэвис и Смолкина, перешедших в сборную Грузии, выплатили компенсацию затрат, которые понес Центр спортивной подготовки. Свищев ранее сообщил ТАСС, что профильный комитет Госдумы готовит законопроект, по которому сменившие гражданство спортсмены будут обязаны выплачивать компенсацию затрат государства на их подготовку.

"Эта ситуация может стать примером для остальных, - сказал Свищев. - Мы еще будем прорабатывать механизмы и детали, касающиеся компенсаций. Но система уже будет готова, в случае если законопроект будет принят. На примере фигуристов уже будет правоприменительная практика".

Дэвис 20 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны. 5 июня Федерация фигурного катания Грузии сообщила о том, что Дэвис и Смолкин с сезона-2023/24 будут выступать за сборную этой страны.