ФИФА запретила клубу "Родина" регистрировать новых футболистов

Причиной такого решения стала задолженность перед словенским клубом "Браво" за переход защитника Мити Крижана

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) наложила запрет на московский клуб Мелбет - Первой лиги "Родина" на регистрацию новых игроков. Об этом ТАСС во вторник сообщил руководитель пресс-службы "Родины" Артем Лисовский.

Причиной такого решения стала задолженность перед словенским клубом "Браво" за переход защитника Мити Крижана. Футболист перешел в "Родину" в феврале этого года.

"ФИФА наложила запрет на регистрацию новых игроков, - сказал Лисовский. - Случилось это из-за того, что словенский клуб "Браво" обратился в ФИФА с жалобой по поводу трансфера защитника Мити Крижана. Из-за технических моментов произошла задержка".

В "Родине" выразили уверенность в скором разрешении ситуации. "Хочу подчеркнуть, что клуб "Родина" всегда выполняет свои обязательства. Мы искали различные варианты решения ситуации, были представлены гарантии. Мы уже перевели средства на счет в один из словенских банков, поэтому думаю, что в ближайшее время с нас будет снят запрет", - отметил Лисовский.

По данным Transfermarkt, сумма компенсации за переход Крижана составила €150 тыс. "Родина" стартовала в новом сезоне Первой лиги 16 июля домашней победой над саратовским "Соколом" (4:0). Следующий матч московская команда проведет 23 июля в гостях с новороссийским "Черноморцем".