Российский тренер Пилипчук покинул словенский футбольный клуб "Целе"

Специалист возглавил команду в июне 2022 года

ТАСС. 18 июля. Российский специалист Роман Пилипчук покинул пост главного тренера словенского футбольного клуба "Целе". Об этом во вторник сообщает пресс-служба клуба.

"Футбольный клуб "Целе" сообщает, что Пилипчук покидает пост главного тренера команды ввиду прекращения сотрудничества по взаимному согласию сторон. Клуб благодарит Романа за его усилия, волю и упорство и желает всего наилучшего на его дальнейшем тренерском пути", - говорится в сообщении клуба.

Пилипчук возглавил "Целе" в июне прошлого года. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате Словении, набрав 67 очков в 36 матчах и завоевав путевку в квалификацию Лиги конференций.

Пилипчуку 56 лет, ранее он возглавлял минское "Динамо" (2019), "Олимп-Долгопрудный" (2021), украинский "Олимпик" (2012-2013) и латвийский "Спартак" (2014-2015). Также он работал ассистентом главного тренера в ярославском "Шиннике" (2008), московском "Динамо" (2011-2012), грозненском "Ахмате" (2018) и столичном "Спартаке" (2016-2018). В период игровой карьеры Пилипчук выступал за московское "Динамо", владикавказский "Спартак" и израильские клубы "Маккаби" из Герцлии, Нетании и Петах-Тиквы.