В Госдуму внесли законопроект о регулировании статуса центров раннего физического развития

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что первый такой центр готовится к открытию в сентябре в Краснодаре

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Законопроект о правовом регулировании статуса и деятельности центров раннего физического развития детей подготовлен и внесен в Госдуму. Об этом ТАСС во вторник сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Это важный законопроект, который будет способствовать выявлению с малых лет спортивно-одаренных детей в безопасных условиях. Нередко родители приводят своих детей в спорт в 3-4 года, и тренеры на общих условиях начинают с ними заниматься, а организм какого-то ребенка может быть еще не готов физически или психологически - ребенок перегружен и получает от спорта больше вреда, чем здоровья. Решить проблему как раз помогут центры раннего физического развития детей - уникальный проект в России, где с малышами будут заниматься по специально разработанной программе, которая соответствует определенному возрасту и физическим возможностям, чтобы у детей не было перегруженности. Одновременно с этим специалисты будут определять, к какому виду спорта ребенок больше всего предрасположен, и смогут выявлять таланты", - сказал Свищев.

"Первый такой центр готовится к открытию в сентябре в Краснодаре - большой спортивный комплекс, где дети с рождения смогут заниматься плаванием, гимнастикой, ритмикой, единоборствами. Еще в 14 регионах заключены соглашения о создании центров раннего физического развития детей. Если такие центры заработают по всей России, мы сможем воспитать здоровое и спортивное поколение. Это залог будущих достижений в российском спорте, на это и направлен наш законопроект", - добавил он.

Законопроект подготовлен в рамках перечня поручений президента РФ от 7 октября 2021 года о необходимости правового регулирования статуса и деятельности центров раннего физического развития. Предполагается, что такие центры смогут участвовать в развитии детско-юношеского спорта, проводить детско-юношеские спортивные мероприятия, готовить детей к сдаче норм ГТО, претендовать на государственную поддержку, в том числе на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных сооружений, обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием.