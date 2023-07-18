Бах уверен, что правительство Франции не будет препятствовать участию россиян в Олимпиаде

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года

ТАСС, 18 июля. Руководство Франции не будет препятствовать выступлению российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое мнение во вторник журналистам высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Вы знаете, что правительство Франции и ее президент подписали декларацию G7, которая отражает и нашу позицию, - ответил Бах на вопрос, есть ли у него опасения по поводу возможности запрета на въезд в эту страну россиян и белорусов во время Олимпийских игр. - Спортсмены с паспортами России и Белоруссии уже выступают на международных соревнованиях, так что я не вижу никаких проблем на данный момент".

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

МОК еще не принял решения об условиях участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.