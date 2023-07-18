18 июля, 15:03
Олимпиада-2024 в Париже

Бах уверен, что правительство Франции не будет препятствовать участию россиян в Олимпиаде

EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года

ТАСС, 18 июля. Руководство Франции не будет препятствовать выступлению российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое мнение во вторник журналистам высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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"Вы знаете, что правительство Франции и ее президент подписали декларацию G7, которая отражает и нашу позицию, - ответил Бах на вопрос, есть ли у него опасения по поводу возможности запрета на въезд в эту страну россиян и белорусов во время Олимпийских игр. - Спортсмены с паспортами России и Белоруссии уже выступают на международных соревнованиях, так что я не вижу никаких проблем на данный момент".

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

МОК еще не принял решения об условиях участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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Бах, ТомасОлимпиада-2024 в Париже
© Информационное агентство ТАСС
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