Комитет ЕП призвал не допускать атлетов из России и Белоруссии на Олимпиаду 2024 года

Исполком МОК 28 марта рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Европарламента (ЕП) во вторник принял доклад с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) не допускать спортсменов из России и Белоруссии на летние Олимпийские игры во Франции в 2024 году. Документ опубликован на сайте ЕП.

"Депутаты Европарламента призывают МОК и другие международные федерации не допускать спортсменов из Белоруссии и Российской Федерации к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже или любых других международных спортивных мероприятиях", - отмечается в документе.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. МОК еще не принял решения об условиях участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.