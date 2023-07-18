Глава Дагестана Меликов поручил мэру Махачкалы переименовать стадион имени Исинбаевой

В понедельник двукратная олимпийская чемпионка сообщила, что в сентябре вернется к работе в комиссии спортсменов МОК

МАХАЧКАЛА, 18 июля. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил мэру Махачкалы Юсупу Умавову и министерству спорта республики переименовать городской легкоатлетический стадион, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом Меликов сообщил во вторник в своем телеграм-канале.

Легкоатлетической стадион, расположенный в центре Махачкалы, шесть лет назад был переименован в честь Исинбаевой. По мнению Меликова, такое решение было принято скоропалительно, без учета мнения горожан.

"Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала, - написал Меликов. - А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, - для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона. Это место популярно среди людей: десятки махачкалинцев вместе с детьми ежедневно приходят на стадион заниматься спортом и проводить досуг, тут проходят крупные мероприятия регионального уровня. Поэтому будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы. Поручаю Минспорту Дагестана и мэру Махачкалы организовать эту работу".

Меликов допустил, что горожане захотят вернуть стадиону прежнее название. "Дагестан - спортивная республика, у нас много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины, историй триумфа, когда дагестанский характер позволял нашим атлетам вырвать победу даже у самого сильного противника. Именно это все, по-моему, должно находить отражение в названии стадиона. Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название - "Труд". А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России".

Ранее сообщалось, что Исинбаева переехала на испанский остров Тенерифе. В понедельник она в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. Исинбаева отметила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала "номинальным".

Исинбаевой 41 год, она является двукратной победительницей Олимпийских игр в прыжках с шестом (2004, 2008). На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе и четырежды - чемпионаты мира в помещении. Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК в августе 2016 года на восьмилетний срок.