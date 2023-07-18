Бах объяснил отстранение российских спортсменов в командных видах спорта

Глава МОК заявил, что рекомендация по недопуску к командным видам спорта связана с нарушением Россией олимпийского перемирия

ТАСС, 18 июля. Отстранение российских и белорусских атлетов от международных соревнований в командных видах спорта объясняется нарушением правительствами этих стран олимпийского перемирия. Об этом президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил журналистам во вторник.

"Наша миссия предельно ясна - объединять всех спортсменов мира на мирных соревнованиях, - сказал Бах. - Наша задача - не наказывать спортсменов за действия их правительств, и этот подход находит поддержку у спортсменов во всем мире. Это касается и спортсменов с паспортами России и Белоруссии. Но в то же время мы принимаем санкции в отношении тех, кто несет ответственность за нарушение олимпийского перемирия. В данном случае это правительства России и Белоруссии. В этих странах не могут проводиться международные соревнования, и команды из этих стран к ним не допускаются. Кроме того, спортсмены не могут иметь никаких символов, которые бы позволяли им ассоциироваться с этими странами".

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

МОК еще не принял решения об условиях участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.