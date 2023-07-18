Бах высказался по вопросу запрета на участие трансгендеров в женских соревнованиях

По мнению главы Международного олимпийского комитета, соответствующие решения должны быть подкреплены результатами исследований и не нарушать права человека

ТАСС, 18 июля. Решения о запрете участия трансгендеров в женских соревнованиях должны быть подкреплены результатами соответствующих исследований и не нарушать права человека. Об этом во вторник журналистам заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Ряд международных федераций за последние полтора года ввели запрет на участие в женских соревнованиях трансгендеров, которые совершили гендерный переход после полового созревания. В частности, на прошлой неделе такие ограничения ввел Международный союз велосипедистов.

"Мы четко дали понять, что этим вопросом должны заниматься международные федерации, которые опираются на собственные правила и особенности своих видов спорта. Всем очевидно, что нельзя сравнивать участницу соревнований по выездке с, к примеру, метательницей молота или другой представительницей легкой атлетики", - сказал Бах.

"Но мы четко дали понять международным федерациям, что их правила должны основываться на рекомендациях ученых и всех заинтересованных сторон, в том числе на мнениях спортсменок, трансгендерных спортсменок, чтобы учитывались права человека и мнения юристов. Чтобы в конечном итоге было принято правильное решение", - отметил он.

Во время Олимпиады в Токио резонанс вызвало выступление на соревнованиях по тяжелой атлетике Лорел Хаббард, которая совершила гендерный переход в 34 года. Это позволило ей отобраться на Игры, однако в японской столице спортсменка заняла последнее место.