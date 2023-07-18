Женская сборная России по футболу победила команду Ирана во втором товарищеском матче

Встреча закончилась со счетом 2:0

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Футболистки сборной России со счетом 2:0 обыграла команду Ирана в товарищеской встрече. Матч прошел во вторник в подмосковном Новогорске в закрытом режиме.

В составе победителей отличились Екатерина Братко (45+3), Алена Андреева (51). На 54-й минуте Андреева не реализовала пенальти.

Футболистки сборных России и Ирана провели второй товарищеский матч. 14 июля в Казани россиянки победили со счетом 4:0.

8 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.