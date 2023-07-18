Футболистам "Спартака" вручат бронзовые медали прошлого сезона РПЛ после матча с "Нефтчи"

Товарищеская встреча пройдет во вторник в Москве и начнется в 20:00 мск

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" получат бронзовые медали за третье место в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2022/23 после товарищеской игры с азербайджанским "Нефтчи". Об этом ТАСС во вторник сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

"После матча представители РФС (Российского футбольного союза - прим. ТАСС) и РПЛ вручат команде бронзовые медали", - сказал Зеленов.

"Спартак" завершил прошедший РПЛ на третьем месте, набрав 54 очка в 30 матчах. Первый матч РПЛ сезона-2023/24 красно-белые проведут 23 июля, команда на своем стадионе сыграет с "Оренбургом".

Товарищеский матч "Спартака" с "Нефтчи" пройдет 18 июля на "Открытие банк - Арене" в Москве. Игра начнется в 20:00 мск.