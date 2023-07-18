Нагорных назвал текущий состав "Локомотива" сплавом мастерства, опыта и молодости

Первый матч чемпионата России в новом сезоне железнодорожники проведут 22 июля против казанского футбольного клуба "Рубин"

ТАСС, 18 июля. Московский футбольный клуб "Локомотив" подходит к новому сезону Мир - Российской премьер-лиги командой, в которой сочетаются мастерство, опыт и молодость. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" во вторник высказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

"Коллектив у нас сейчас отличный, единый, команда - сплав мастерства, опыта и молодости. Сезон предстоит непростой, все соперники укрепились, все готовятся к старту. Легко никому не будет, много ровных, мастеровитых команд. Мы соответственно настраиваемся на предстоящий чемпионат", - сказал Нагорных.

В сезоне-2022/23 "Локомотив" занял восьмое место, набрав 45 очков. Новый сезон РПЛ железнодорожники начнут 22 июля домашним матчем против казанского "Рубина".