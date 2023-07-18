18 июля, 17:00
Футбол в России

ФНЛ перенесла домашний матч ялтинского "Рубина" против "Кубань-Холдинга" на 3 сентября

Встреча, запланированная на 23 июля, пройдет на домашнем стадионе команды из Краснодарского края

ТАСС, 18 июля. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) приняло решение перенести домашний матч ялтинского "Рубина" против клуба "Кубань-Холдинг" из станицы Павловская на 3 сентября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ФНЛ.

Матч должен был пройти в Ялте в рамках второго тура первой подгруппы первой группы дивизиона Б Леон - Второй лиги 23 июля, но игра пройдет на домашнем стадионе "Кубань-Холдинга". Домашний матч "Рубина" против "Кубань-Холдинга" пройдет 3 сентября в рамках восьмого тура. Эта игра должна была стать первым домашним матчем "Рубина" во Второй лиге.

"Все мы с нетерпением ждали первый домашний матч во Второй лиге, но, к сожалению, инцидент, случившийся вчера на Крымском мосту, внес определенные коррективы в календарь чемпионата. Прошу поддержать команду в этот сложный момент - уверен, вместе мы справимся и будем идти к нашим общим победам", - заявил президент "Рубина" Кирилл Шапошников. Он также пожелал скорейшего выздоровления девочке, пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Девочку госпитализировали с повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести, девочка дышит самостоятельно, ее жизни ничего не угрожает. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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