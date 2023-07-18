В женской сборной Ирана по футболу рассказали о впечатлениях от посещения Красной площади

Иранские футболистки в июле провели два товарищеских матча с национальной командой России

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Футболистки и тренерский штаб национальной команды Ирана во время сборов в Москве посетили Красную площадь и получили положительные впечатления. Об этом журналистам во вторник рассказала главный тренер женской сборной Ирана Марьям Азмун.

Сборная Ирана провела два товарищеских матча с командой России. 14 июля российские футболистки одержали победу со счетом 4:0, 18 июля - со счетом 2:0.

"Успели что-то посмотреть в Москве? Москва - очень красивый город с большим количеством достопримечательностей. Нам удалось побывать на Красной площади, нам очень понравилось. Надеемся, что сегодня сможем выехать и посмотреть вечернюю Москву, в Иране очень много говорят о красоте Москвы в вечернее время, мы бы очень хотели съездить туда сегодня", - сказала Азмун.

Также Азмун прокомментировала итоги двух игр с командой России. "В первом матче мы также старались играть в глубокий пас и больше играть в защите, во втором матче нашей основной задачей были командная игра и взаимодействие. По итогу этих матчей я могу сказать, что довольна своими игроками, они выполняли поставленные задачи, мы надеемся, что участие в этих матчах позволило нашей команде улучшить свою технику и это позволит нам выступить хорошо в следующих отборочных соревнованиях к Олимпийским играм. У сборной России уровень выше, чем у сборной Ирана, они хороши в борьбе и противостояниях", - подчеркнула главный тренер иранских футболисток.