В УЕФА заявили, что оценят ситуацию с участием крымских клубов во Второй лиге

16 июля ялтинский "Рубин" и "Севастополь" провели дебютные матчи в дивизионе Б Второй лиги

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) находится в контакте с Российским футбольным союзом (РФС) и готовит оценку участию крымских клубов в Леон - Второй лиге. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе УЕФА.

17 июля Украинская ассоциация футбола обратилась к Международной федерации футбола и УЕФА с просьбой исключить РФС из организаций из-за участия крымских клубов во Второй лиге.

"Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создании в Крыму "особой зоны" до дальнейшего уведомления. Мы находимся в контакте с РФС и Украинской ассоциацией футбола", - говорится в сообщении УЕФА.

16 июля ялтинский "Рубин" и "Севастополь" дебютировали во Второй лиге. "Рубин" на выезде сыграл вничью с командой "Биолог-Новокубанск" (1:1), "Севастополь" дома обыграл ростовский СКА (3:1). "Рубин" и "Севастополь" выступают в подгруппе 1 группы 1 дивизиона Б Второй лиги. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов перед началом сезона пояснял, что крымские клубы будут выступать в любительском соревновании, которое проводит Футбольная национальная лига.

Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.