18 июля, 17:27
Футбол в России

Футбольные клубы "Спартак" и "Нефтчи" подписали меморандум о сотрудничестве

Срок соглашения - два года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" и азербайджанский "Нефтчи" заключили меморандум о спортивном сотрудничестве сроком на два года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба "Спартака".

В рамках меморандума предполагается наладить плотное взаимодействие на уровне академий, включая создание программы по двустороннему обмену молодыми футболистами и организацию матчей между молодежными составами. "Спартак" и "Нефтчи" будут обмениваться опытом в области подготовки игроков, спортивной медицины, учебных курсов, маркетинга, привлечения болельщиков на матчи, спортивной юриспруденции, работы в информационной сфере, селекции и финансов.

В рамках меморандума планируется проведение товарищеского матча между клубами в Баку, о сроках проведения игры не сообщается. 18 июля команды проводят товарищескую встречу в Москве на "Открытие банк - Арене". К 22-й минуте матча счет 0:0. 

Теги:
Российский футбол
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