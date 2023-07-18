Красножан назвал боевитость одной из сильных сторон женской сборной Ирана по футболу

Российские и иранские футболистки провели два товарищеских матча, в обеих встречах сильнее оказалась команда России

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Женская сборная Ирана по футболу продемонстрировала свои сильные качества в матчах с командой России. Такое мнение журналистам во вторник высказал главный тренер женской сборной России Юрий Красножан.

Сборная России провела два товарищеских матча с командой Ирана. 14 июля российские футболистки одержали победу со счетом 4:0 в Казани, 18 июля - со счетом 2:0 в Новогорске. Встреча во вторник прошла в закрытом режиме.

"Нужно какое-то время, чтобы подвести итоги двух матчей с Ираном, - сказал Красножан. - В Казани была трансляция, сегодня - так, но это организаторы решают, не тренерский штаб. Почувствовал ли разницу при болельщиках в Казани и здесь? Атмосфера не может не влиять на игру, естественно, она влияет. Но девочки были собраны, во всяком случае, в первом тайме точно. Во втором - какое-то не то стремление, которое хотелось бы видеть".

"Какие сильные качества у сборной Ирана? Боевитость, индивидуально неплохо подготовленные девушки. Более-менее организованы в обороне, они знают свои слабые стороны, пытаются их спрятать, играть на сильных сторонах: ближе к персональной опеке оборона, быстрый выход в атаку и стандартные положения. Мы видели, что и в игре в Казани со стандарта у них был момент, и здесь тоже со стандарта был момент", - добавил тренер российской команды.