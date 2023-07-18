СМИ: чемпион мира по футболу 2006 года Буффон может завершить карьеру в ближайшие дни

Голкипер с 2021 года выступает за "Парму"

ТАСС, 18 июля. Чемпион мира по футболу 2006 года итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может объявить о завершении карьеры в ближайшие дни. Об этом во вторник сообщил журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте.

По информации источника, 45-летний вратарь намерен отклонить предложения нескольких клубов из Саудовской Аравии и объявить об уходе из футбола.

С 2021 года Буффон выступает за клуб второго по силе итальянского дивизиона "Парма", ранее Буффон играл за "Парму" с 1995 по 2001 год, в составе команды он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также победителем Кубка УЕФА (сейчас - Лига Европы) сезона-1998/99, финал которого прошел в Москве на стадионе "Лужники". В 2001-2018 и 2019-2021 годах Буффон выступал за "Ювентус", с которым 10 раз выиграл чемпионат Италии, 5 раз - кубок, 6 раз - суперкубок страны. Вместе с "Ювентусом" Буффон дважды играл в финале Лиги чемпионов, в 2003 году команда уступила итальянскому "Милану, в 2015-м - испанской "Барселоне". В сезоне-2018/19 Буффон выступал за французский "Пари Сен-Жермен", с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

В составе сборной Италии Буффон провел 176 матчей. Голкипер дебютировал в национальной команде в матче квалификации на чемпионат мира 1998 года против сборной России 29 октября 1997 года (1:1). В составе сборной Италии голкипер стал чемпионом мира 2006 года и серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.