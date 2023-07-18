Футболисты "Спартака" обыграли "Нефтчи" в товарищеском матче

Встреча прошла в Москве, красно-белые победили азербайджанскую команду со счетом 2:0

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:0 победил азербайджанский "Нефтчи" в товарищеском матче. Встреча прошла во вторник на "Открытие банк - Арене" в Москве.

В составе победителей голы забили Павел Мелешин (34-я минута), Квинси Промес (37). В конце второго тайма матч был приостановлен из-за использования болельщиками "Спартака" файеров. Спустя три минуты игра была возобновлена.

На 64-й минуте в составе "Спартака" дебютировал нападающий Тео Бонгонда. О переходе нападающего сборной Демократической Республики Конго в состав красно-белых было объявлено 12 июля, соглашение с игроком рассчитано на три года.

Следующую игру "Спартак" проведет в рамках первого тура Мир - Российской премьер-лиги сезона-2023/24. 23 июля красно-белые примут "Оренбург", начало игры - 17:30 мск.