Хоккеист Гальченюк принес извинения за хулиганское поведение

Нападающий был обвинен в нападении на частную собственность, хулиганстве, сопротивлении аресту и угрозах

ТАСС, 18 июля. Американский хоккеист Алекс Гальченюк, обвиненный в нападении на частную собственность, хулиганстве, сопротивлении аресту, угрозах и запугивании, принес извинения болельщикам и клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" за неподобающее поведение. Об этом он написал во вторник в своем Twitter.

14 июля портал The Athletic сообщил, что Гальченюк был арестован в Скотсдейле (США, штат Аризона) 9 июля. На следующий день хоккеиста выпустили под подписку о невыезде. Заседание суда назначено на 11 августа. 14 июля "Аризона", с которой Гальченюк подписал контракт 1 июля, объявила о расторжении соглашения с хоккеистом.

"Дорогие болельщики, одноклубники и руководство "Аризоны", мое поведение на прошлой неделе было неподобающим, ужасным и стыдным. Я подвел вас, и мне действительно жаль. Хоть мое поведение после выпитого алкоголя не является отражением того, кто я есть на самом деле, я несу полную ответственность за это, мои действия стоили мне шанса делать то, что я люблю, - играть в хоккей. Я надеюсь получить необходимую консультацию со стороны программы помощи НХЛ, чтобы не допустить подобных ситуаций вновь", - написал Гальченюк.

Гальченюку 29 лет, он был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2012 года под общим третьим номером командой "Монреаль". В прошедшем сезоне Гальченюк выступал за "Колорадо", за который провел 11 матчей и не отметился результативными действиями. Всего за карьеру Гальченюк провел 654 матча в регулярных чемпионатах, набрав в них 354 (146 шайб + 208 передач) очка. В составе сборной США нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2013 года.