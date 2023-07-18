В "Спартаке" заявили, что трансферная компания клуба не завершена

Генеральный директор клуба Олег Малышев отметил, что рассматривается возможность приобретения нескольких игроков

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" продолжает работать на трансферном рынке, в клубе рассматривают приобретение нескольких футболистов. Об этом во вторник журналистам заявил генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

"Мы работаем на трансферном рынке, тема не закрыта. Не буду называть конкретных фамилий, но в шорт-листе больше одного футболиста. Мы не интересуемся только иностранцами, в нашей стратегии - создать костяк из российских игроков", - сказал Малышев.

Малышев также прокомментировал слухи о возможном переходе в "Спартак" защитника сборной Сербии Страхини Эраковича из "Црвены Звезды". "Думаю, этого трансфера не будет. Мне кажется, многие факторы сыграли свою роль, на данный момент мы рассматриваем другие варианты", - добавил он.

"Задача на сезон? Мы боремся за чемпионство. Официальная задача "Спартака" - выигрывать в каждом матче", - заключил генеральный директор красно-белых.