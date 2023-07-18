Малышев: болельщикам "Спартака" не стоило зажигать файеры во время матча с "Нефтчи"

Во втором тайме встреча была приостановлена на несколько минут

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Болельщикам московского футбольного клуба "Спартак" не нужно было зажигать файеры во время товарищеского матча против азербайджанского "Нефтчи". Такое мнение журналистам во вторник высказал генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

18 июля "Спартак" на своем поле обыграл "Нефтчи" со счетом 2:0. Во втором тайме игра была приостановлена из-за зажигания файеров.

"Мы соскучились по фанатам, нам их очень не хватает. Мне сложно сказать, нужно было останавливать игру или нет. Как фанату было неприятно, что игру остановили. Думаю, файеры жгли зря, можно было удержаться, все равно была бы прекрасная атмосфера. Мы будем находиться на связи со всеми службами по данному вопросу", - сказал Малышев.