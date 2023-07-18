Президент "Нефтчи" заявил, что матчи клуба в России были организованы на высочайшем уровне

Кямран Гулиев поблагодарил руководство "Зенита" и "Спартака", а также болельщиков за теплый прием

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Матчи на территории России, в которых принимал участие азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи", были организованы на высочайшем уровне. Такое мнение журналистам во вторник высказал президент "Нефтчи" Кямран Гулиев.

"Нефтчи" принял участие в предсезонном турнире "Кубок Pari Премьер" в Санкт-Петербурге, заняв последнее, четвертое место, не набрав ни одного очка. 18 июля команда со счетом 0:2 в Москве уступила столичному "Спартаку" в товарищеской игре.

"Во всех матчах в России была организация на высочайшем уровне, что в Санкт-Петербурге, что здесь. Хотел бы поблагодарить руководство футбольных клубов "Зенит" и "Спартак". Спасибо болельщикам, на всех матчах приходили, болели, интересовались даже нашими игроками", - сказал Гулиев.

Также президент "Нефтчи" прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве со "Спартаком". "Когда ответный матч? Как получится, будем общаться, у "Спартака" новый генеральный директор, ему удачи, с ним будем контактировать. Я надеюсь, что это будет плодотворно и для российского клуба, и для нашего, для популяризации нашего футбола здесь и российского футбола в Азербайджане. Время покажет, но мы с оптимизмом смотрим", - отметил он.