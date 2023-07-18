Джикия рассказал, что удивился переходу футболиста Медины из ЦСКА в "Спартак"

"Спартак" объявил о подписании контракта с Мединой 10 июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия удивился, когда узнал о переходе в состав красно-белых парагвайского полузащитника Хесуса Медины, который в прошлом сезоне выступал за столичный ЦСКА. Об этом Джикия рассказал во вторник журналистам.

"Спартак" объявил о подписании контракта с Мединой 10 июля.

"Потихоньку знакомимся, общаемся с новичками. Переход Медины? Я ему удивился, почти 30 лет такого не было, чтобы игрок переходил из ЦСКА в "Спартак". Удивился и переходу Марио Фернандеса в "Зенит" (Фернандес с 2012 по 2022 год выступал за ЦСКА - прим. ТАСС)", - сказал Джикия.

"Что касается советов молодым: не нужно говорить громких слов о том, что никогда не перейдешь в другой клуб, лучше промолчать, в футболе бывает все", - добавил защитник.

Также капитан "Спартака" рассказал, что команда планирует хорошо стартовать в наступающем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Вручили бронзовые медали за прошлый сезон, это теперь позади, все мысли только о старте чемпионата. Первая игра - домашняя, нужно хорошо стартовать", - отметил он.

В первом туре РПЛ сезона-2023/24 красно-белые 23 июля примут "Оренбург", игра начнется в 17:30 мск.