"Урарту" не сумел выйти во второй квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов

Команда из Армении, главным тренером которой является россиянин Дмитрий Гунько, продолжит выступление в квалификации Лиги конференций

ТАСС, 19 июля. Армянский футбольный клуб "Урарту" в серии пенальти проиграл боснийскому "Зриньски" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и покинул турнир. Встреча прошла во вторник в боснийском городе Мостар.

В первом матче "Урарту" потерпел поражение со счетом 0:1. Основное время ответной игры завершилось победой армянской команды со счетом 2:1, два гола у "Урарту" забил Нарек Григорян, отличившийся на 74-й и 1-й добавленной ко второму тайму минутах, у "Зриньски" гол забил Неманья Билбия (27). В дополнительное время команды обменялись голами, у "Урарту" забил Артем Максименко (105+3), у "Зриньски" - Томислав Киш (94). В серии пенальти "Зриньски" одержал победу со счетом 4:3.

Во втором квалификационном раунде "Зриньски" сыграет с победителем противостояния между словацким "Слованом" и клубом "Эсперанж" из Люксембурга. Их первая игра завершилась со счетом 1:1, ответный матч пройдет 19 июля. "Урарту" продолжит выступление в квалификации Лиги конференций.

Главным тренером "Урарту" является 47-летний российский специалист Дмитрий Гунько, он возглавил команду в июне 2022 года. В прошедшем сезоне клуб под руководством Гунько стал победителем чемпионата Армении, а также выиграл кубок страны. С 2008 по 2012 год российский тренер возглавлял молодежную команду московского "Спартака", с которой дважды становился победителем молодежного первенства России (2008, 2010). С 2013 по 2014 год он был ассистентом Валерия Карпина в основной команде "Спартака", с марта по июнь 2014 года исполнял обязанности главного тренера красно-белых. До 2020 года Гунько занимал различные должности в системе "Спартака", после этого он работал в подмосковных "Химках", армянских клубах "Ноа" и "Арарат-Армения".

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.

Результаты других игр дня

В других матчах игрового дня литовский "Жальгирис" со счетом 2:1 на выезде обыграл "Стругу" из Северной Македонии (первый матч - 0:0), "Маккаби" из Хайфы дома был сильнее мальтийского "Хамруна" (2:1, первый матч - 4:0), польский "Ракув" переиграл эстонскую "Флору" (3:0, первый матч - 1:0), шведский "Хеккен" одержал гостевую победу над клубом "Нью-Сейнтс" из Уэльса (2:0, первый матч - 3:1).

Исландский "Брейдаблик" дома со счетом 2:1 обыграл ирландский "Шемрок Роверс" (первый матч - 1:0). Молдавский "Шериф" вышел в следующий раунд, обыграв в дополнительное время румынский "Фарул" со счетом 3:0 (первый матч - 0:1).

Также во вторник состоялся ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором мальтийский клуб "Бальцан" в дополнительное время проиграл словенскому "Домжале" со счетом 1:3, но вышел в следующий раунд, так как в первом матче одержал победу со счетом 4:1.