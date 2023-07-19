СМИ: футболист Малком перейдет из "Зенита" в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии

На этой неделе игрок должен пройти медицинское обследование перед подписанием контракта

ТАСС, 19 июля. Футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии достиг договоренности о переходе бразильского нападающего Малкома из петербургского "Зенита". Об этом во вторник сообщил портал Arriyadiyah.

По информации источника, клуб сделал "исключительное предложение" и получил одобрение "Зенита" на трансфер. Сообщается, что на этой неделе Малком пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта.

Малкому 26 лет, он выступает за "Зенит" с лета 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В прошлом розыгрыше чемпионата России Малком отличился 23 раза и стал лучшим бомбардиром первенства. Ранее футболист выступал за французский "Бордо" и испанскую "Барселону", став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому российское гражданство.

"Аль-Хиляль" является 18-кратным победителем чемпионата Саудовской Аравии. В прошлом сезоне команда заняла третье место в турнирной таблице первенства страны. Этим летом состав "Аль-Хиляля" пополнили сенегальский защитник Калиду Кулибали, португальский полузащитник Рубен Невеш, сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич.