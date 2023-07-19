Рекордсменку мира легкоатлетку Амусан обвинили в нарушении антидопинговых правил

Спортсменка намерена оспорить обвинение

ТАСС, 19 июля. Легкоатлетка Тоби Амусан из Нигерии обвинена в нарушении антидопинговых правил.

"Сегодня Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике обвинила меня в предполагаемом нарушении правил из-за того, что я пропустила три теста в течение 12 месяцев", - написала она в среду на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Спортсменка намерена оспорить это обвинение и добиться рассмотрения ее дела трибуналом из трех арбитров перед чемпионатом мира по легкой атлетике, который стартует в следующем месяце.

Амусан 26 лет. Ее достижениями являются четвертые места на чемпионате мира 2019 года и на Олимпиаде в Токио. В прошлом году она установила новый мировой рекорд среди женщин в беге на 100 м с барьерами, показав в полуфинале ЧМ по легкой атлетике в Юджине (США) время 12,12 секунды.