Тренер ЦСКА Федоров назвал уход защитника Сергеева в СКА частью хоккейной жизни

Артем Сергеев выступал за ЦСКА с 2015 по 2018 и с 2020 по 2023 год, после окончания контракта с московской командой он перешел в СКА

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уход защитника Артема Сергеева в хоккейный клуб СКА - не потеря для ЦСКА, к этому стоит относится как к части хоккейной жизни. Такое мнение ТАСС в среду высказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Сергеев выступал за ЦСКА с 2015 по 2018 и с 2020 по 2023 год. После окончания контракта 30-летний игрок перешел в СКА. В составе ЦСКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, в сборной России - двукратным призером молодежного чемпионата мира.

"Это не потеря, это хоккейная жизнь. Артем сделал свой выбор, вы понимаете, что профессиональный спорт - это деньги, их только так можно заработать, играя и занимаясь профессиональной деятельностью, - сказал Федоров. - Профессиональный век любого игрока, что в футболе, что в хоккее, не такой длинный, ребята финансовую сторону обязательно чтят, смотрят, где лучше. СКА сделал отличное предложение, на которое игрок согласился. Я считаю, что у нас есть достойная замена, рад за тех ребят, которые будут с нами, которые получат реальный шанс, особенно молодые".

В межсезонье ЦСКА продлил соглашение с одним из лучших бомбардиров прошедшего Кубка Гагарина Константином Окуловым до 2025 года.

"Наш менеджмент классно сработал, Константин принял наше предложение, подписал контракт. В то время было немного мыслей об этом, но я рад за Константина - он огромная часть нашей команды, наш лидер. Он это доказал, второй подряд кубок, который наша команда выиграла, говорит об этом", - подчеркнул Федоров.