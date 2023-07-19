Федерация фигурного катания не оплачивала подготовку Дэвис и Смолкина к предыдущему сезону

Генеральный директор ФФККР Александр Коган отметил, что зарплату спортсменам выплачивал Центр спортивной подготовки

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не оплачивала подготовку фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина к предыдущему сезону - спортсмены получали зарплату в Центре спортивной подготовки (ЦСП). Об этом ТАСС сообщил в среду генеральный директор ФФККР Александр Коган.

"Я подтверждаю слова Елены Чайковской - федерация действительно не платила деньги Дэвис и Смолкину на подготовку или тренировки. Зарплату спортсменам выплачивал ЦСП, это бюджетные средства, именно зарплата и была компенсирована", - сообщил Коган.

18 июля директор ЦСП Георгий Брюсов сообщил в своем телеграм-канале, что ФФККР выплатила компенсацию за переход выступающих в танцах на льду Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Средства были внесены за счет фигуристов. 5 июня главный тренер сборной России Елена Чайковская сообщила ТАСС, что бюро исполкома ФФККР 25 мая постановило отпустить фигуристов выступать за сборную Грузии.