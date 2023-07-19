Федоров надеется увидеть в основе ЦСКА до 10 молодых хоккеистов

Сезон КХЛ стартует 1 сентября

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров выразил надежду, что в течение сезона в основе команды сыграет до 10 молодых хоккеистов. Об этом он в среду рассказал ТАСС.

Сезон-2023/24 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября матчем ЦСКА - "Ак Барс". Армейцы в прошедшем сезоне второй год подряд стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финале казанскую команду.

"Кто-то из молодых ребят в предыдущем сезоне получил определенный опыт, такие как Тахир Мингачев и Прохор Полтапов. Думаю, если мы увидим в сезоне от 6 до 10 ребят, это будет здорово, - сказал Федоров. - У них будет реальный шанс попробовать свои силы в КХЛ в той команде, которая в каждом матче играет на победу, на качество игры. И это уже наша тренерская работа, чтобы, в первую очередь, их заинтересовать и направить. А их задача - выполнить все те мысли и требования, которые диктует лига, а также тренерский штаб и уровень нашей команды".

В межсезонье ЦСКА покинули Матвей Гуськов, вратарь Адам Рейдеборн и Артем Сергеев, перешедший в СКА. Вратарь Иван Федотов пока стал единственным игроком, пополнившим состав армейцев.

"Это меня не беспокоит, потому что есть на то определенные причины, - ответил Федоров на вопрос, беспокоит ли его отсутствие новичков в межсезонье. - Конечно, мы об этом постоянно думаем и работаем над этим. Как мы знаем, в связи со всеми событиями в мире и нашей стране, не так легко найти игроков определенного качества. Поэтому я всегда говорил, даже до того, как стал главным тренером ЦСКА, что обязательно надо правильно тренировать своих воспитанников. У нас прекрасные ребята, лучшие в стране, в молодежке и в "вышке", их надо правильно тренировать, что, как я думаю, у нас неплохо получается".