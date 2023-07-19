19 июля, 06:21
Допинг в спорте

РУСАДА в июне проверило на допинг четырех футболистов Российской премьер-лиги

Агентство протестировало двух игроков "Зенита" и "Факела"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в первый месяц лета проверило на допинг четырех футболистов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС со среды.

В июне РУСАДА протестировало игроков петербургского "Зенита" Даниила Кругового и Алексея Сутормина, а также представителей воронежского "Факела" Василия Черова и Матвея Ивахнова. Эти команды играли друг с другом 3 июня в Санкт-Петербурге в матче заключительного тура РПЛ сезона-2022/23. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

В мае РУСАДА проверило на допинг 15 игроков РПЛ, в апреле - 4, в марте - 8, в январе и феврале - ни одного.

В 2022 году РУСАДА проверило на допинг 88 игроков чемпионата России. 

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Допинг
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