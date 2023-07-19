Хлусевич считает, что крымские клубы давно ждали дебюта в российском футболе

Полузащитник отметил, что рад выступлениям клубов в системе российского футбола

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Дебют крымских клубов в Леон - Второй лиге по футболу является великолепным событием, люди долго этого ждали. Такое мнение ТАСС в среду высказал полузащитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич, который родился в Симферополе.

"Дебют крымских клубов? Великолепно, - сказал Хлусевич. - Я очень рад, что они дебютировали. Люди этого очень долго ждали там. Я не смотрел матчи, не удалось, но следил за счетом".

16 июля ялтинский "Рубин" и "Севастополь" из Крыма дебютировали во Второй лиге. "Рубин" на выезде сыграл вничью с командой "Биолог-Новокубанск" (1:1), "Севастополь" дома со счетом 3:1 обыграл ростовский СКА. "Рубин" и "Севастополь" выступают в группе 1 подгруппе 1 Второй лиги, которая проводится под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

18 июля "Спартак" дома победил азербайджанский "Нефтчи" со счетом 2:0 в товарищеском матче. Встреча прошла на "Открытие Банк Арене". "Атмосфера была великолепной. Матч с иностранной командой? Прекрасно. Хорошая атмосфера, со зрителями. Все было великолепно", - заключил Хлусевич.

Новый сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 21 июля, в первом туре "Спартак" дома встретится с "Оренбургом". Встреча пройдет 23 июля на "Открытие Банк - Арене".