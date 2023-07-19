Хоккеист Юров рассказал, что генменеджер клуба НХЛ "Миннесота" любит Россию

В июне нападающий посетил лагерь развития клуба

ТАСС, 19 июля. Генеральному менеджеру клуба Национальной хоккейной лиги (КХЛ) "Миннесота" Биллу Герину нравится Россия. Об этом в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал нападающий магнитогорского "Металлурга" Данила Юров.

"Веселый, позитивный, достаточно общительный, - сказал Юров, оценивая Герина. - Говорит, что любит Россию. Он рассказывал, что приезжал пару раз, остались только положительные эмоции от нашей страны. Ему нравится здесь - и природа, и люди".

В июне Юров посетил лагерь развития "Миннесоты". Клуб НХЛ задрафтовал российского нападающего в 2022 году под 24-м номером.

Юров отметил, что уровень английского позволял ему общаться с генменеджером без переводчика. "С Биллом Герином разговаривал сам, понимал его. [Герин спрашивал] как проходит моя подготовка к сезону, какие планы после приезда в Магнитогорск, где меня видят в команде", - добавил форвард.

Юрову 19 лет, он является воспитанником "Металлурга". В Континентальной хоккейной лиге форвард провел 134 матча, набрав 15 очков (8 шайб + 7 передач). В составе сборной России нападающий стал обладателем серебряной медали юношеского чемпионата мира 2021 года, забросив на том турнире 4 шайбы и отдав 7 передач.