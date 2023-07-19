Футболистка сборной России рассказала о жаркой погоде в Китае

Российская команда с 26 июня по 6 июля провела тренировочный сбор в китайском Циндао

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Жара в китайском Циндао во время сбора женской сборной России по футболу была сравнима с московской. Об этом ТАСС в среду рассказала полузащитник сборной России Наталья Машина.

"Сборная Китая намного сильнее, чем команда Ирана, с ними было тяжелее играть, но в то же время и интересно, - сказала Машина. - Мы могли проверить свои силы, в принципе, неплохо сыграли. В Китае очень жарко и душно на самом деле, как в Москве. А так, нормально, посмотрели набережную".

С 26 июня по 6 июля сборная России провела сбор в Циндао. 1 июля россиянки уступили команде Китая со счетом 0:1, 4 июля подопечные Юрия Красножана проиграли со счетом 1:2.

Также сборная России провела два товарищеских матча с командой Ирана. 14 июля российские футболистки одержали победу со счетом 4:0 в Казани, 18 июля - со счетом 2:0 в Новогорске.

"Во втором матче с командой Ирана, наверное, нам было потяжелее, мы все равно, конечно, больше атаковали, не все свои моменты реализовали, а их было много. Но выиграли, а это хорошо. Я думаю, что для нас хорошо, что мы собрались, провели товарищеские матчи. Хорошо, что мы дважды сыграли с командой Ирана. Думаю, что для нас это были полезные игры", - добавила Машина.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах под эгидой организаций.