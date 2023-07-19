В Казани прошел семинар для тим-лидеров "Игр будущего"

В мероприятии приняли участие 100 человек

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Общероссийский образовательный семинар для тим-лидеров международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" прошел в Казани. Об этом ТАСС сообщили в среду организаторы мероприятия.

Участие в семинаре приняли 100 представителей центров волонтерской программы из 8 федеральных округов России.

"За 10 лет реализации ключевых мировых событий мы накопили достаточный опыт, сейчас готовы передать наши знания, мотивацию и механизмы управления, чтобы ребята уже на местах успешно реализовывали волонтерскую программу Игр, - сказал заместитель генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Александр Карпов. - Команда тим-лидеров "Игр Будущего" станет фундаментальным наследием фиджитал-движения в России".

Программа семинара включала в себя образовательный блок, посещение тестовых соревнований по фиджитал-скейтбордингу в экстрим-парке "Урам" для более глубокого погружения в специфику Игр, а также в процессы управления волонтерами во время соревнований. Также участники посетили матч Олимпбет - Суперкубка России по футболу.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.