19 июля, 09:15
Футбол в России

Бывшего игрока "Спартака" Гаврилова выписали из реабилитационного центра после инсульта

Чемпион СССР был госпитализирован 30 мая

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Чемпиона СССР 1979 года по футболу в составе московского "Спартака" Юрия Гаврилова выписали из реабилитационного центра. Об этом ТАСС в среду сообщил его сын Василий Гаврилов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня ему провели операцию на сонной артерии, 23 июня бывшего игрока "Спартака" перевели в реабилитационный центр.

"Сегодня Юрия Васильевича выписали из реабилитационного центра", - сказал Василий Гаврилов.

Гаврилову 70 лет. Он играл на позиции полузащитника и выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру" и "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", подмосковный "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", московском "Торпедо-Металлурге". 

Теги:
Российский футбол
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