Дирекция Международного фестиваля спорта в Екатеринбурге объявила первые страны-участницы

Полный список участников будет представлен перед стартом соревнований

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Спортсмены из стран Азии, Африки и Латинской Америки прибудут в Екатеринбург на Международный фестиваль университетского спорта. Об этом в среду сообщила пресс-служба фестиваля.

"В августе 2023 года в Екатеринбург приедут спортсмены из университетов Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Казахстана, Китая, Кубы, Нигерии, Пакистана, Таджикистана, Танзании, Уганды, Шри-Ланки и Эквадора", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что полный список стран-участниц будет представлен позднее, перед стартом соревнований.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, будет разыграно 193 комплекта медалей.