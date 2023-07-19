Минспорт в 2023 году привлек 1,8 млрд рублей частных инвестиций для спортобъектов

Планируемая социально-экономическая эффективность в период действия заключенных соглашений составит более 20 млрд рублей, отметил Олег Матыцин

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Общая сумма привлеченных Министерством спортом РФ частных инвестиций для спортобъектов по итогам 2023 года составила 1,8 млрд рублей. Об этом в среду на заседании Госдумы заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Общий объем федеральной субсидии на эти цели в 2023 году составляет 2,7 млрд рублей, а объем привлеченных частных инвестиций - 1,8 млрд, - сказал Матыцин. - Планируемая социально-экономическая эффективность в период действия заключенных соглашений о ГЧП составит более 20 млрд рублей".

"Общий объем бюджетных ассигнований в 2023 году составил 124 млн рублей. Пять проектов получили поддержку на сумму 100,2 млн рублей. Общая стоимость создаваемой в рамках этих проектов инфраструктуры составит 2,4 млрд рублей. То есть на 1 рубль бюджетных средств мы привлекаем 24 рубля частных инвестиций", - добавил министр спорта.