Матыцин назвал лидирующие субъекты РФ по вовлеченности в занятия физкультурой и спортом

Уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом за 2022 год составил 61,7%, рассказал министр

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Лидерами по вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом являются Сахалинская, Тамбовская и Тюменская области, а также Краснодарский край. Об этом на заседании Госдумы в среду сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Плановые значения госпрограммы на июнь 2023 года достигнуты по всем показателям. Среди лидеров по вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом - Сахалинская, Тамбовская, Тюменская области, Краснодарский край", - сказал Матыцин.

Министр спорта отметил, что уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом за 2022 год составил 61,7%.