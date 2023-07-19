Футболист Денисов рассказал об адаптации Медины и Бонгонда в "Спартаке"

Защитник рассказал, что футболисты клуба стараются помогать новичкам

ТАСС, 19 июля. Парагвайский полузащитник Хесус Медина и конголезский нападающий Тео Бонгонда вливаются в коллектив, футболисты московского "Спартака" всячески стараются помочь игрокам адаптироваться в новом клубе. Об этом "Спорт-Экспрессу" в среду рассказал защитник красно-белых Даниил Денисов.

"По поводу Медины рано еще что-либо говорить, ему еще надо дебютировать, выйти на поле. Есть ряд моментов, которые не дают ему выйти на поле. Тео вливается в коллектив, Медина тоже, мы им стараемся всячески помочь, - сказал Денисов. - Те, кто знают испанский, общаются на нем, те, кто английский, - на английском. Знаю чуть-чуть испанский, чуть больше - английский, пускай они тоже учат русский, у нас обмен языками".

Медина перешел в "Спартак" из московского ЦСКА 10 июля, заключив контракт на три года. Бонгонда стал игроком столичного клуба 12 июля, также заключив трехлетнее соглашение. Ранее игрок выступал за испанский "Кадис".