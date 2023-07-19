19 июля, 09:41
Массовый спорт

Средний заработок спортивных тренеров в России в 2022 году составил 48,2 тыс. рублей

Наиболее низкий размер средней зарплаты спортивного тренера зафиксирован в Ингушетии

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Спортивные тренеры в России в среднем зарабатывали 48,2 тыс. рублей в месяц в 2022 году. Об этом на заседании Госдумы в среду сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Качество спортивного резерва обеспечивается прежде всего качеством тренеров и условиями их работы. В этой связи отмечу, что по итогам 2022 года размер средней заработной платы тренера в России составил 48,2 тыс. рублей, что примерно соответствует средней зарплате в социальной сфере в РФ и выше показателя 2021 года на 3,7 тыс. рублей", - сказал Матыцин.

Наиболее низкий размер средней заработной платы спортивного тренера зафиксирован в Ингушетии. В Псковской области, Республике Крым, Северной Осетии, Карачаево-Черкесской Республике, Чечне и Ставропольском крае спортивные тренеры имеют оплату ниже 30 тыс. рублей в месяц. Наиболее высокий показатель зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе.

Министр спорта РФ отметил, что необходимо задуматься о будущем спортивных школ, поскольку средний возраст российских тренеров приближается к 50 годам. Сейчас он составляет 46 лет. 

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Матыцин, Олег Васильевич
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