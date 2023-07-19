Матыцин: Минспорт не намерен сокращать финансирование паралимпийского спорта

По словам министра, работа с паралимпийцами является важнейшей задачей ведомства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство спорта России не намерено сокращать финансирование паралимпийского спорта. Об этом на заседании Госдумы в среду сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

"Для нас работа с паралимпийцами и ребятами, которые вернулись после прохождения службы в СВО, важнейшая задача, - сказал Матыцин. - Мы активно формируем план мероприятий. Мы ни в коей мере не будем сокращать расходы на паралимпийский спорт, паралимпийский комитет [России], все меры защиты будут сохранены".

12 мая стало известно, что апелляционный трибунал Международного олимпийского комитета удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение о приостановлении членства в организации, которое было наложено в ноябре на фоне спецоперации на Украине. Восстановление прав ПКР не предполагает снятие отстранения с российских спортсменов, которое не позволило им выступить на Паралимпиаде в Пекине в марте 2022 года. 6 июля президент ПКР Павел Рожков сообщил ТАСС, что генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета в конце сентября рассмотрит вопрос допуска российских паралимпийцев к участию в международных соревнованиях.