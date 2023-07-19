Матыцин подчеркнул важность правильной модели поведения у бойцов ММА

Министр спорта отметил, что представители смешанных единоборств должны быть "моделями для нашей молодежи"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские представители смешанных единоборств должны служить моделями для молодежи, поэтому им необходимо обладать положительным имиджем. Такое мнение в среду высказал министр спорта России Олег Матыцин, выступая в Госдуме.

"Мое отношение, если говорить кратко, положительное, - сказал Матыцин, комментируя замечание депутата о том, что представители единоборств зачастую становятся участниками криминальных структур. - Вид спорта зарегистрирован, проводятся официальные соревнования. Минспортом выделяются субсидии для федерации. Важным аспектом является квалификация тренеров и информационное сопровождение. Важно взаимодействовать и с регионам, и с региональными федерациями, чтобы занятия проводились в соответствии с регламентами. И имидж - чтобы эти спортсмены были моделями для нашей молодежи".

"Важно, чтобы федерация обладала полномочиями, регулировала отношения внутри федерации с регионами, чтобы правильно позиционировать этот вид спорта", - добавил он.