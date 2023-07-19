Матыцин рассказал о последствиях для сменивших гражданство спортсменов из России

По словам министра спорта, атлеты теряют много социальных гарантий в случае переезда

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены, которые примут решение сменить гражданство и выступать за другую страну, потеряют очень многое. Об этом на заседании Госдумы в среду сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Сейчас некоторые федерации получают письма о возможности переходов спортсменов, - сказал Матыцин. - Но тем нужно дать понять, что покидая страну, они теряют очень много социальных гарантий, помимо материальных. Это возможность обучения, работы. Об этом надо говорить".

"Они думают - сегодня мы уедем туда, заработаем денег, а потом обратно вернемся. Мы с уважением относимся к гражданам нашей страны. Но, если выбор сделан, он должен быть сделан навсегда. Те преференции, которые у них были, прекратят свое действие", - добавил министр спорта.